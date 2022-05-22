Астрологічний прогноз на 22 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: гармонійний день, коли людина може знайти золоту середину між матеріальним та духовним. Можна займатися освітою та самоосвітою, навчати інших, передавати досвід та знання. Час також сприятливий для будь-якої наукової, інтелектуальної та літературної діяльності – ті, хто нею займається, відчують потужний приплив натхнення, особливо це стосуватиметься поетів.

Символ дня: сувій, манускрипт.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: несприятливий день для активної діяльності.

Щасливий день: 4.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливі камені дня: синій агат, синій сапфір, синя яшма.

За яку частину тіла відповідає: організм загалом.

Хвороби дня: хвороба, що почалася цього дня, буде важкою і тривалою, тому необхідно берегтися, а при перших симптомах відразу ж звернутися до лікаря і чітко дотримуватися його розпоряджень.

Сни дня: сни цієї ночі пророкують зміни, які мають незабаром відбутися в житті людини – про них, як правило, свідчать такі символи, що приснилися, як книжка або ключ.

Афоризм дня: "Мій фініш – горизонт, а стрічка – край землі. Я маю першим бути на горизонті" (Володимир Висоцький).

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Ергіба – допомагає політикам, бізнесменам, науковцям та людям мистецтва.

Магія та містика дня: можна вивчати книжки духовного та езотеричного змісту.

Табу дня: сьогодні – втім, як і завжди – не можна використовувати на зло чужі таємниці.

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