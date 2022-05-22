Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 22 мая

Дата публикации
Просмотры
9
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 22 мая

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: гармоничный день, когда человек может найти золотую середину между материальным и духовным. Можно заниматься образованием и самообразованием, обучать других, передавать опыт и знания. Время также благоприятно для любой научной, интеллектуальной и литературной деятельности – те, кто ею занимается, почувствуют мощный прилив вдохновения, особенно это коснется поэтов. 

Символ дня: свиток, манускрипт. 

Стихия дня: Дерево. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активной деятельности. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: красный, алый. 

Счастливые камни дня: голубой агат, синий сапфир, синяя яшма. 

За какую часть тела отвечает: организм в целом. 

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, будет тяжелой и продолжительной, поэтому необходимо беречься, а при первых симптомах сразу же обратиться к врачу и четко следовать его предписаниям. 

Сны дня: сны нынешней ночи пророчат перемены, которые должны вскоре произойти в жизни человека – о них, как правило, свидетельствуют такие приснившиеся символы, как книга или ключ. 

Афоризм дня: "Мой финиш – горизонт, а лента – край земли. Я должен первым быть на горизонте" (Владимир Высоцкий). 

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник. 

Ангел-хранитель дня: Эргиба – помогает политикам, бизнесменам, научным работникам и людям искусства. 

Магия и мистика дня: можно изучать книги духовного и эзотерического содержания. 

Табу дня: сегодня – впрочем, как и всегда – нельзя использовать во зло чужие тайны. 

Читайте также:

Следующая публикация