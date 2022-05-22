Польский президент прибыл в Украину: какова цель визита

Он станет первым главой государства, который произнесет речь в Верховной Раде Украины с начала войны.
Президент Польши Анджей Дуда прибыл с дипломатическим визитом в Украину.
Об этом сообщает канцелярия президента Польши.
Планируется, что 22 мая 2022 года он выступит в Верховной Раде Украины.
Президент Анджей Дуда находится в Украине. В воскресенье он произнесет речь в Верховной Раде Украины как первый глава иностранного государства с начала войны (с 24 февраля – Ред.)”, — читаем в сообщении.
Напомним, РФ несет на себе унаследованную ответственность за Катынское преступление. Дуда считает, что Варшава должна инициировать уплату Москвой возмещения.
Читайте также:
- Общий враг и история: что изменилось в отношении поляков к украинцам после 24 февраля
- "Мы разделим победу": как Польша помогает Украине в войне с Россией
- Польша не поддержит ни одного мирного соглашения о сдаче России территории Украины