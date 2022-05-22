Польський президент прибув до України: яка мета візиту

Він стане першим главою держави, який виголосить промову у Верховній Раді України від початку війни.
Президент Польщі Анджей Дуда прибув з дипломатичним візитом до України.
Про це інформує канцелярія президента Польщі.
Планується, що 22 травня 2022 він виступить у Верховній Раді України.
“Президент Анджей Дуда перебуває в Україні. В неділю він виголосить промову у Верховній Раді України як перший глава іноземної держави від початку війни (з 24 лютого - Ред.)”, - читаємо в повідомленні.
Нагадаємо, РФ несе на собі успадковану відповідальність за Катинський злочин. Дуда вважає, що Варшава має ініціювати сплату Москвою відшкодування.
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