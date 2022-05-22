Українцям працювати в Німеччині стане легше: які зміни готує влада

У Німеччині можуть прискорити визнання професійної кваліфікації українців.

Міністерка освіти Німеччини Беттіна Штарк-Ватцінґер заявила, що федеральні землі повинні змінити та пришвидшити умови отримання профкваліфікації для українців.

Про це повідомляє DW.

За словами міністерки, українські біженці повинні швидше влаштовуватися в країні і знаходити собі роботу. Зокрема, держава повинна підтримувати бажання біженців працювати.

Штарк-Ватцінґер зазначила, що спрощення повинні прийматися узгоджено у всіх федеральних землях.

Крім того, міністерство розглядає можливість надавати профкваліфікацію українцям вже після того, як вони влаштуються на роботу. Водночас для того, щоб працювати в Німеччині, потрібно мінімально знати мову. І для цього влада Німеччини підтримує безкоштовні онлайн-курси в освітніх центрах для дорослих.

За даними на початок травня, у школах ФРН навчається 90 тисяч українських дітей.

Міністерка зазначила, що зараз Німеччина співпрацює з Україною для того, аби українські діти отримали німецький атестат про закінчення школи. Також робота йде над тим, аби для українських школярів проводилися онлайн-уроки з України, крім уроків у німецьких школах.

"Залишається сподіватися, що війна закінчиться в найближчому майбутньому і повернення буде можливим. Але ми також маємо підготуватися до того, що вони залишаться з нами довше", - сказала міністерка.

Нагадаємо, Україну може очікувати демографічна криза через виїзд за кордон великої кількості жінок та дітей.

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