В ISW попередили про плани окупантів щодо Херсонщини і Запоріжжя

В ISW попередили про плани окупантів щодо Херсонщини і Запоріжжя

Окупанти можуть готуватися до початку наступу на південному напрямку в окремих районах Запорізької та Херсонської областей.

Окупанти, імовірно, спробують захопити всю Херсонську область і просунутися до Запоріжжя.

Про це свідчать дані Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що поповнення особового складу РФ і техніки окупантів прибуло до Високопілля і Архангельського Херсонської області. Очікується, що найближчим часом відбудеться підвищення активності бойових дій.

"Російські війська, можливо, готуються до наступу, щоб захопити решту Північної Херсонської області та просунутися в напрямку Запоріжжя, незважаючи на те, що 21 травня не було підтверджено просування південною оссю", - йдеться в повідомленні.

В Інституті відзначили високу концентрацію російських військ в Інженерному, південніше Гуляйполя, що також може свідчити про те, що путінські війська потенційно готуються до продовження наступу в напрямку Гуляйполя.

Крім того, як повідомляє ISW, що окупаційні війська в Мелітополі вивішують банери на честь 220-річчя Таврійської губернії, що може свідчити про наміри російських військ перетворити окуповані території Херсона та Запоріжжя на квазіреспубліку, як, наприклад, фейкові "ЛНР" чи "ДНР".

Нагадаємо, що у Херсонській області окупанти примушують засуджених копати траншеї.

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