Астрологічний прогноз на 23 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день потужної негативної енергетики, яка робить агресивними навіть добрих і поступливих людей. Велика ймовірність сварок, конфліктів, аморальних вчинків та шахрайства, через що зірки наполегливо рекомендують уникати спілкування не лише з незнайомими, а й із близькими людьми.

Символ дня: Химера.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір: помаранчевий, шоколадний, коричневий.

Щасливе каміння дня: чорний нефрит, сардер.

За яку частину тіла відповідає: жіночі сечостатеві органи.

Хвороби дня: необхідно подбати про підвищення імунітету, його зниження може не найкраще позначитися на стані здоров'я і, як наслідок, самопочутті.

Сни дня: сни нинішньої ночі необхідно трактувати з точністю до навпаки, тому чим страшнішим буде жах, тим більше щасливі події очікують людину наяву.

Афоризм дня: "Суди про прожитий день не за врожаєм, який ти зібрав, а за насінням, яке посіяв" (Роберт Льюїс Стівенсон).

Геометрична фігура дня: квадрат – символ стабільності, стійкості та впевненості у завтрашньому дні.

Ангел-охоронець дня: Батіс – опікується жінок, піклується про них і задовольняє їхні побажання та примхи.

Магія та містика дня: час сприятливий для того, щоб виставляти енергетичний захист та переписувати натальну карту.

Табу дня: не можна відповідати ударом на удар — як у прямому, так і переносному сенсі.

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