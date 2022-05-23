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Астрологический прогноз на 23 мая

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Астрологический прогноз на 23 мая

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день мощной негативной энергетики, которая делает агрессивными даже добрых и покладистых людей. Велика вероятность ссор, конфликтов, аморальных поступков и мошенничества, из-за чего звезды настоятельно рекомендуют избегать общения не только с незнакомыми, но и с близкими людьми. 

Символ дня: Химера. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: оранжевый, шоколадный, коричневый. 

Счастливые камни дня: черный нефрит, сардер. 

За какую часть тела отвечает: женские мочеполовые органы. 

Болезни дня: необходимо позаботиться о повышении иммунитета, его снижение может не лучшим образом сказаться на состоянии здоровья и, как следствие, самочувствии. 

Сны дня: сны нынешней ночи необходимо трактовать с точностью до наоборот, поэтому, чем страшнее будет кошмар, тем более счастливые события ожидают человека наяву. 

Афоризм дня: "Суди о прожитом дне не по урожаю, который ты собрал, а по семенам, которые посеял" (Роберт Льюис Стивенсон). 

Геометрическая фигура дня: квадрат – символ стабильности, устойчивости и уверенности в завтрашнем дне. 

Ангел-хранитель дня: Батис – опекает женщин, заботится о них и удовлетворяет их пожелания и капризы. 

Магия и мистика дня: время благоприятно для того, чтобы выставлять энергетическую защиту и переписывать натальную карту. 

Табу дня: нельзя отвечать ударом на удар – как в прямом, так и в переносном смысле. 

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