Война РФ против Украины пробудила Европу в сфере обороны – Боррель

ЕС должен брать на себя больше ответственности за безопасность.

Агрессия России против Украины стала сигналом к пробуждению всей Европы в сфере безопасности и обороны и заставила искать скоординированные и эффективные пути укрепления собственной обороноспособности.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, пишет Укринформ.

При этом до войны, казалось, не было смысла в срочном увеличении оборонных расходов. Сейчас речь идет не только о том, чтобы тратить на оборону больше, но и тратить эти европейские средства вместе – и это единственный путь использовать их наилучшим образом.

«Русское безумное наступление на Украину вернуло войну на европейскую землю. По количеству военных возможностей, привлеченных к этой войне, по ее человеческой цене и по глобальным последствиям, она представляет собой глобальное смещение в Европейской среде по безопасности. В противодействии этому конфликту ЕС реагировал быстро и мощно, предлагая политическую, финансовую, гуманитарную и военную помощь Украине. Сейчас уже очевидно, что Европа в опасности, как мы говорили еще в начале войны, когда представили Стратегический компас», — подчеркнул высокий представитель ЕС.

ЕС должен брать на себя больше ответственности за безопасность.

«Опустошение складов, которое произошло после военной помощи, которую мы предоставили Украине, является наиболее очевидным примером наших недостатков. Но именно это стало самым большим недостатком с тем, что мы унаследовали от прошлых бюджетных сокращений и недофинансирования», – подчеркнул Боррель.

Упомянутые провалы затрагивают многие сферы – общие военные способности, оборонные инвестиции, исследования и развитие, и они становятся очевидными по сравнению с военным строительством в других странах.

Высокий представитель ЕС определил три главных направления решения действующих проблем ЕС в обороне.

Первое направление – это повышение боевой готовности войск, включая пополнение складских запасов.

Второе направление усилий – развитие оборонительных возможностей как в количественном, так и качественном измерении. В течение следующих пяти лет эти усилия будут направлены на стратегические направления, такие как воздушная оборона, кибернетические средства и средства космического базирования и другие.

Третье направление, рассчитанное на более отдаленную перспективу, – это совместная разработка будущих ключевых оборонных возможностей, таких как основной боевой танк, современные средства территориальной защиты или средства космического наблюдения.

Боррель подчеркнул, что наиболее эффективное использование средств уже сейчас может способствовать координации между странами-членами в совместных оборонных заказах, рассчитанных на ближайшие времена и на более отдаленную перспективу, для увеличения возможностей европейской оборонной индустрии.

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