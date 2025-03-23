Зеленський назвав дату запропонованого перемир`я

Український президент заявив, що потрібно дотиснути Путіна до реального наказу припинити удари.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що пропозиція безумовного припинення вогню існує ще від 11 березня, але Росія затягує війну.
Про це він говорив під час традиційного вечірнього звернення в неділю, 23 березня.
"Після минулої зустрічі в Саудівській Аравії, у Джедді, абсолютно всім в світі зрозуміло, що Росія — єдина, хто затягує цю війну. Єдина, хто її сюди приніс, і кому треба її продовжувати", - зауважив Зеленський.
Український президент нагадав, що цього дня відбувається вже друга зустріч української та американської делегацій в Саудівській Аравії, яка цього разу, за його словами, більш технічного рівня. На ній присутні з української сторони військові, дипломати та представники Міністерства енергетики.
"Щойно я говорив з Рустемом Умєровим. Він доповів мені про зустріч, про хід перемовин. Наша команда працює абсолютно конструктивно. Розмова достатньо корисна. Робота делегації триває. Але про що б ми зараз не говорили з нашими партнерами, потрібно дотиснути Путіна до реального наказу припинити удари. Хто цю війну приніс, той і повинен її забрати", - наголосив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, спецпосланець президента США Стів Віткофф вважає, що повного перемир'я в Україні можна буде домогтися протягом кількох тижнів. Попереду будуть переговори кількох сторін.
Читайте також: