Зеленський назвав дату запропонованого перемир`я

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що пропозиція безумовного припинення вогню існує ще від 11 березня, але Росія затягує війну.

Про це він говорив під час традиційного вечірнього звернення в неділю, 23 березня.

"Після минулої зустрічі в Саудівській Аравії, у Джедді, абсолютно всім в світі зрозуміло, що Росія — єдина, хто затягує цю війну. Єдина, хто її сюди приніс, і кому треба її продовжувати", - зауважив Зеленський.

Український президент нагадав, що цього дня відбувається вже друга зустріч української та американської делегацій в Саудівській Аравії, яка цього разу, за його словами, більш технічного рівня. На ній присутні з української сторони військові, дипломати та представники Міністерства енергетики.

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"Щойно я говорив з Рустемом Умєровим. Він доповів мені про зустріч, про хід перемовин. Наша команда працює абсолютно конструктивно. Розмова достатньо корисна. Робота делегації триває. Але про що б ми зараз не говорили з нашими партнерами, потрібно дотиснути Путіна до реального наказу припинити удари. Хто цю війну приніс, той і повинен її забрати", - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, спецпосланець президента США Стів Віткофф вважає, що повного перемир'я в Україні можна буде домогтися протягом кількох тижнів. Попереду будуть переговори кількох сторін.

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