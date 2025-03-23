Зеленский назвал дату предложенного перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предложение безусловного прекращения огня существует еще с 11 марта, но Россия затягивает войну.

Об этом он говорил во время традиционного вечернего обращения в воскресенье, 23 марта.

"После прошедшей встречи в Саудовской Аравии, в Джедди, абсолютно всем в мире понятно, что Россия — единственная, кто затягивает эту войну. Единственная, кто ее сюда принес, и кому нужно ее продолжать", — заметил Зеленский.

Украинский президент напомнил, что в этот день проходит уже вторая встреча украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии, которая в этот раз, по его словам, более технического уровня. На ней присутствуют с украинской стороны военные, дипломаты и представители Министерства энергетики.

"Только что я говорил с Рустемом Умеровым. Он доложил мне о встрече, о ходе переговоров. Наша команда работает абсолютно конструктивно. Разговор достаточно полезен. Работа делегации продолжается. Но о чем бы мы сейчас не говорили с нашими партнерами, нужно дожать Путина до реального приказа прекратить удары. Кто эту войну принес, тот и должен ее забрать", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, спецпосланник президента США Стив Виткофф считает, что полного перемирия в Украине можно будет добиться в течение нескольких недель. Впереди будут переговоры нескольких сторон.

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