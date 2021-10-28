Чекаємо на поповнення: Роналду вп'яте стане батьком - ЗМІ

Іспанська преса пише, що Джорджина Родрігес вагітна.

Нападник "Манчестер Юнайтед" та збірної Португалії Кріштіану Роналду та його наречена Джорджина Родрігес чекають на дитину.

Про це повідомляє видання Hola. За інформацією джерела, Джорджина перебуває на 12-му тижні вагітності.

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Роналду і Джорджина познайомилися в 2016 році. Роналду зайшов у магазин Gucci, де працювала Родрігес. Пізніше вони перетнулися на одному з модних заходів, після чого зав’язалися стосунки.

"Тоді нам вдалося поговорити в невимушеній атмосфері - поза моїм робочим середовищем. Це було кохання з першого погляду для нас обох", - розповідала Джорджина в інтерв’ю журналу Elle.

Associated Press

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Додамо, що минулого року Роналду та Родрігес заручилися. Португалець подарував нареченій розкішну обручку вартістю близько 665 тисяч євро.

У 2019 році італійська преса також писала, що Роналду та Джорджина таємно одружилися в Марокко, проте в оточенні футболіста спростували цю інформацію. Там зазначили, що весілля, швидше за все, відбудеться вже після того, як Роналду завершить професійну кар'єру.

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instagram.com/georginagio

Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес / instagram.com/georginagio

Кріштіану і Джорджина виховують чотирьох дітей.

Старший син Кріштіану-молодший народився у 2010 році. ЗМІ писали, що його народила сурогатна мати, також повідомлялося, що мама хлопчика померла. Достовірної інформації про його маму немає.

народився у 2010 році. ЗМІ писали, що його народила сурогатна мати, також повідомлялося, що мама хлопчика померла. Достовірної інформації про його маму немає. Влітку 2017 року у футболіста народилася двійня Єва та Маттео від сурогатної матері.

та від сурогатної матері. А восени 2017-го Джорджина Родрігес народила їхню спільну донечку Алану Мартіну.

Раніше ЗМІ повідомляли, що мати Роналду відмовляє його від весілля з Джорджиною Родрігес.

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instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

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