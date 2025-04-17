Динамо – Оболонь: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

"Динамо" – "Оболонь" / © ФК Динамо Київ

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У п'ятницю, 18 квітня, "Динамо" зіграє проти "Оболоні" в матчі 25-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Столичне дербі відбудеться в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

За шість турів до кінця "Динамо" (60 очок) одноосібно очолює таблицю УПЛ. "Біло-сині" випереджають на 6 балів "Олександрію" і на 7 пунктів "Шахтар".

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"Оболонь" (24 очки) перебуває на 12-й позиції елітного дивізіону чемпіонату України.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Динамо" – "Оболонь" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалах UPL.TV та 2+2, які зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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