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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
165
Час на прочитання
1 хв

Динамо – Оболонь: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться у прямому ефірі поєдинок 25-го туру чемпіонату України з футболу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" – "Оболонь"

"Динамо" – "Оболонь" / © ФК Динамо Київ

У п'ятницю, 18 квітня, "Динамо" зіграє проти "Оболоні" в матчі 25-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Столичне дербі відбудеться в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

За шість турів до кінця "Динамо" (60 очок) одноосібно очолює таблицю УПЛ. "Біло-сині" випереджають на 6 балів "Олександрію" і на 7 пунктів "Шахтар".

"Оболонь" (24 очки) перебуває на 12-й позиції елітного дивізіону чемпіонату України.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Динамо" – "Оболонь" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалах UPL.TV та 2+2, які зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Аби вам було зручніше стежити за улюбленими спортивними подіями, користуйтеся оновленим тематичним розділом – "Спорт" із Матч-центром на платформі Київстар ТБ. Тут ви знайдете актуальний розклад трансляцій, результати і записи поєдинків, а також зможете швидко обрати контент, який вас цікавить.

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