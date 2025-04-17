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Динамо – Оболонь: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ
Смотрите в прямом эфире поединок 25-го тура чемпионата Украины по футболу.
В пятницу, 18 апреля, "Динамо" сыграет против "Оболони" в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.
Столичное дерби пройдет в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.
За шесть туров до конца "Динамо" (60 очков) единолично возглавляет таблицу УПЛ. "Бело-синие" опережают на 6 баллов "Александрию" и на 7 пунктов "Шахтер".
"Оболонь" (24 очка) находится на 12-й позиции элитного дивизиона чемпионата Украины.
Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" – "Оболонь" с Youtube-канала FootballHub.
Игру также можно посмотреть на телеканалах UPL.TV и 2+2, которые в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
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