Динамо – Оболонь: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

"Динамо" – "Оболонь" / © ФК Динамо Киев

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В пятницу, 18 апреля, "Динамо" сыграет против "Оболони" в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Столичное дерби пройдет в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

За шесть туров до конца "Динамо" (60 очков) единолично возглавляет таблицу УПЛ. "Бело-синие" опережают на 6 баллов "Александрию" и на 7 пунктов "Шахтер".

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"Оболонь" (24 очка) находится на 12-й позиции элитного дивизиона чемпионата Украины.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" – "Оболонь" с Youtube-канала FootballHub.

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