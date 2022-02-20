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Олімпіада-2022: хто виграв медалі 20 лютого

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Олімпіада-2022: хто виграв медалі 20 лютого

Associated Press

У заключний день змагань розіграли 5 комплектів нагород.

У неділю, 20 лютого, стали відомі імена останніх чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2022 в Пекіні.

У заключний день змагань у столиці Піднебесної було розіграно 5 комплектів медалей у 5 видах спорту. Від України останніми на ОІ-2022 змагалися лижниці - Марина Анцибор та Вікторія Олех, однак за медалі їм поборотися не вдалося.

ТСН Проспорт розповідає, хто став володарями нагород у 16-й день Олімпіади-2022.

Гірські лижі. Паралельний слалом. Командний мікст

  • 1. Австрія
  • 2. Німеччина
  • 3. Норвегія

Керлінг. Жінки

  • 1. Велика Британія
  • 2. Японія

Бобслей. Четвірки. Чоловіки

  • 1. Німеччина-1
  • 2. Німеччина-2
  • 3. Канада

Лижні перегони. 30 км. Масстарт. Вільний стиль. Жінки

  • 1. Тереза ​​Йохауг (Норвегія)
  • 2. Джессі Діггінс (США)
  • 3. Кертту Нісканен (Фінляндія)

Хокей. Чоловіки

  • 1. Фінляндія
  • 2. ОКР

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбувалися від 4-го до 20 лютого 2022 року. Спортсмени змагалися у семи видах спорту (15 дисциплінах). Усього розіграли 109 комплектів медалей.

У столиці Піднебесної честь України захищали 45 спортсменів у 12 дисциплінах, однак завоювати медаль вдалося лише одному з них. Фристайліст Олександр Абраменко виграв "срібло" в особистому турнірі з лижної акробатики.

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