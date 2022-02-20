Олімпіада-2022: хто виграв медалі 20 лютого

У заключний день змагань розіграли 5 комплектів нагород.
У неділю, 20 лютого, стали відомі імена останніх чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2022 в Пекіні.
У заключний день змагань у столиці Піднебесної було розіграно 5 комплектів медалей у 5 видах спорту. Від України останніми на ОІ-2022 змагалися лижниці - Марина Анцибор та Вікторія Олех, однак за медалі їм поборотися не вдалося.
ТСН Проспорт розповідає, хто став володарями нагород у 16-й день Олімпіади-2022.
Гірські лижі. Паралельний слалом. Командний мікст
- 1. Австрія
- 2. Німеччина
- 3. Норвегія
Керлінг. Жінки
- 1. Велика Британія
- 2. Японія
Бобслей. Четвірки. Чоловіки
- 1. Німеччина-1
- 2. Німеччина-2
- 3. Канада
Лижні перегони. 30 км. Масстарт. Вільний стиль. Жінки
- 1. Тереза Йохауг (Норвегія)
- 2. Джессі Діггінс (США)
- 3. Кертту Нісканен (Фінляндія)
Хокей. Чоловіки
- 1. Фінляндія
- 2. ОКР
Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбувалися від 4-го до 20 лютого 2022 року. Спортсмени змагалися у семи видах спорту (15 дисциплінах). Усього розіграли 109 комплектів медалей.
У столиці Піднебесної честь України захищали 45 спортсменів у 12 дисциплінах, однак завоювати медаль вдалося лише одному з них. Фристайліст Олександр Абраменко виграв "срібло" в особистому турнірі з лижної акробатики.
Читайте також:
Стало відомо, яке місце посіла Україна в медальному заліку Олімпіади-2022
Росіяни пролетіли повз "золото": визначився переможець хокейного турніру на Олімпіаді-2022