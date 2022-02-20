Олимпиада-2022: кто выиграл медали 20 февраля

В заключительный день соревнований разыграли 5 комплектов наград.
В воскресенье, 20 февраля, стали известны имена последних чемпионов и призеров Олимпийских игр-2022 в Пекине.
В заключительный день соревнований в столице Поднебесной было разыграно 5 комплектов медалей в 5 видах спорта. От Украины последними на ОИ-2022 соревновались лыжницы - Марина Анцибор и Виктория Олех, однако за медали им побороться не удалось.
ТСН Проспорт рассказывает, кто стал обладателями наград в 16-й день Олимпиады-2022.
Горные лыжи. Параллельный слалом. Командный микст
- 1. Австрия
- 2. Германия
- 3. Норвегия
Керлинг. Женщины
- 1. Великобритания
- 2. Япония
Бобслей. Четверки. Мужчины
- 1. Германия-1
- 2. Германия-2
- 3. Канада
Лыжные гонки. 30 км. Масстарт. Свободный стиль. Женщины
- 1. Тереза Йохауг (Норвегия)
- 2. Джесси Диггинс (США)
- 3. Кертту Нисканен (Финляндия)
Хоккей. Мужчины
- 1. Финляндия
- 2. ОКР
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходили с 4-го по 20 февраля 2022 года. Спортсмены соревновались в семи видах спорта (15 дисциплин). Всего разыграли 109 комплектов медалей.
В столице Поднебесной честь Украины защищали 45 спортсменов в 12 дисциплинах, однако завоевать медаль удалось только одному из них. Фристайлист Александр Абраменко выиграл "серебро" в личном турнире по лыжной акробатике.
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