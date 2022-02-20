Олимпиада-2022: кто выиграл медали 20 февраля

В заключительный день соревнований разыграли 5 комплектов наград.

В воскресенье, 20 февраля , стали известны имена последних чемпионов и призеров Олимпийских игр-2022 в Пекине.

В заключительный день соревнований в столице Поднебесной было разыграно 5 комплектов медалей в 5 видах спорта. От Украины последними на ОИ-2022 соревновались лыжницы - Марина Анцибор и Виктория Олех, однако за медали им побороться не удалось.

ТСН Проспорт рассказывает, кто стал обладателями наград в 16-й день Олимпиады-2022.

Горные лыжи. Параллельный слалом. Командный микст

1. Австрия

2. Германия

3. Норвегия

Керлинг. Женщины

1. Великобритания

2. Япония

Бобслей. Четверки. Мужчины

1. Германия-1

2. Германия-2

3. Канада

Лыжные гонки. 30 км. Масстарт. Свободный стиль. Женщины

1. Тереза ​​Йохауг (Норвегия)

2. Джесси Диггинс (США)

3. Кертту Нисканен (Финляндия)

Хоккей. Мужчины

1. Финляндия

2. ОКР

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходили с 4-го по 20 февраля 2022 года. Спортсмены соревновались в семи видах спорта (15 дисциплин). Всего разыграли 109 комплектов медалей.

В столице Поднебесной честь Украины защищали 45 спортсменов в 12 дисциплинах, однако завоевать медаль удалось только одному из них. Фристайлист Александр Абраменко выиграл "серебро" в личном турнире по лыжной акробатике.

Читайте также:

Стало известно, какое место заняла Украина в медальном зачете Олимпиады-2022.

Россияне пролетели мимо "золота": определился победитель хоккейного турнира на Олимпиаде-2022

Олимпийские игры-2022 в Пекине: итоговый медальный зачет