Олімпіада-2024: усі медалісти за 29 липня

У третій день змагань було розіграно 18 комплектів нагород.

У понеділок, 29 липня, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2024, які відбуваються в Парижі.

Цього дня розіграли 18 комплектів медалей у 10 видах спорту. Дивіться список усіх медалістів третього змагального дня Олімпіади-2024.

Зазначимо, що Україна 29 липня завоювала першу медаль на Іграх у столиці Франції – Ольга Харлан здобула "бронзу" в особистому турнірі шаблісток.

Усі медалісти третього змагального дня Олімпіади-2024 (29 липня)

Кульова стрільба (жінки, гвинтівка, 10 м):

1. Бань Хьодзін (Південна Корея)

2. Хуан Юйтін (Китай)

3. Одрі Гоньят (Швейцарія)

Стрибки у воду (чоловіки, синхрон, 10 м):

1. Китай

2. Велика Британія

3. Канада

Кінний спорт (команда, триборство):

1. Велика Британія

2. Франція

3. Японія

Кульова стрільба (чоловіки, гвинтівка, 10 м):

1. Шен Ліхао (Китай)

2. Віктор Ліндгрен (Швеція)

3. Міран Марічич (Хорватія)

Кінний спорт (особиста першість, триборство):

1. Міхаель Юнг (Німеччина)

2. Крістофер Бертон (Австралія)

3. Лора Коллетт (Велика Британія)

Стрільба з лука (чоловіки, команда):

1. Південна Корея

2. Франція

3. Туреччина

Дзюдо (жінки, до 57 кг):

1. Кріста Дегучі (Канада)

2. Хух Мі Мі (Південна Корея)

3. Харука Фунакубо (Японія)

3. Сара Сізік (Франція)

Дзюдо (чоловіки, до 73 кг):

1. Хідаят Гейдаров (Азербайджан)

2. Джоан-Бенджамін Габа (Франція)

3. Аділь Османов (Молдова)

3. Соїті Хашимото (Японія)

Скейтбординг (чоловіки, стріт):

1. Юто Хорігоме (Японія)

2. Джаггер Ітон (США)

3. Ніджа Г'юстон (США)

Веслувальний слалом (чоловіки, байдарка):

1. Ніколя Жестен (Франція)

2. Адам Берджесс (Велика Британія)

3. Матей Бенюш (Словаччина)

Спортивна гімнастика (чоловіки, командне багатоборство):

1. Японія

2. Китай

3. США

Плавання (жінки, 400 м, комплексний стиль):

1. Саммер Макінтош (Канада)

2. Кеті Граймс (США)

3. Емма Веянт (США)

Плавання (чоловіки, 200 м, вільний стиль):

1. Давід Попович (Румунія)

2. Меттью Річардс (Велика Британія)

3. Люк Гобсон (США)

Фехтування (жінки, шабля, особиста першість):

1. Манон Апіті-Брюне (Франція)

2. Сара Бальцер (Франція)

3. Ольга Харлан (Україна)

Фехтування (чоловіки, рапіра, особиста першість):

1. Чонг Калун (Гонконг)

2. Філіппо Маккі (Італія)

3. Нік Іткін (США)

Плавання (чоловіки, 100 м, спина):

1. Томас Чеккон (Італія)

2. Сюй Цзяюй (Китай)

3. Раян Мерфі (США)

Плавання (жінки, 100 м, брас):

1. Татьяна Сміт (ПАР)

2. Тан Цяньтін (Китай)

3. Мона Макшеррі (Ірландія)

Плавання (жінки, 200 м, вільний стиль):

1. Моллі О'Каллахан (Австралія)

2. Аріарн Тітмус (Австралія)

3. Сіобхан Бернардет (Гонконг)

Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

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