Олімпіада-2024: усі медалісти за 29 липня

У третій день змагань було розіграно 18 комплектів нагород.
У понеділок, 29 липня, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2024, які відбуваються в Парижі.
Цього дня розіграли 18 комплектів медалей у 10 видах спорту. Дивіться список усіх медалістів третього змагального дня Олімпіади-2024.
Зазначимо, що Україна 29 липня завоювала першу медаль на Іграх у столиці Франції – Ольга Харлан здобула "бронзу" в особистому турнірі шаблісток.
Усі медалісти третього змагального дня Олімпіади-2024 (29 липня)
Кульова стрільба (жінки, гвинтівка, 10 м):
- 1. Бань Хьодзін (Південна Корея)
- 2. Хуан Юйтін (Китай)
- 3. Одрі Гоньят (Швейцарія)
Стрибки у воду (чоловіки, синхрон, 10 м):
- 1. Китай
- 2. Велика Британія
- 3. Канада
Кінний спорт (команда, триборство):
- 1. Велика Британія
- 2. Франція
- 3. Японія
Кульова стрільба (чоловіки, гвинтівка, 10 м):
- 1. Шен Ліхао (Китай)
- 2. Віктор Ліндгрен (Швеція)
- 3. Міран Марічич (Хорватія)
Кінний спорт (особиста першість, триборство):
- 1. Міхаель Юнг (Німеччина)
- 2. Крістофер Бертон (Австралія)
- 3. Лора Коллетт (Велика Британія)
Стрільба з лука (чоловіки, команда):
- 1. Південна Корея
- 2. Франція
- 3. Туреччина
Дзюдо (жінки, до 57 кг):
- 1. Кріста Дегучі (Канада)
- 2. Хух Мі Мі (Південна Корея)
- 3. Харука Фунакубо (Японія)
- 3. Сара Сізік (Франція)
Дзюдо (чоловіки, до 73 кг):
- 1. Хідаят Гейдаров (Азербайджан)
- 2. Джоан-Бенджамін Габа (Франція)
- 3. Аділь Османов (Молдова)
- 3. Соїті Хашимото (Японія)
Скейтбординг (чоловіки, стріт):
- 1. Юто Хорігоме (Японія)
- 2. Джаггер Ітон (США)
- 3. Ніджа Г'юстон (США)
Веслувальний слалом (чоловіки, байдарка):
- 1. Ніколя Жестен (Франція)
- 2. Адам Берджесс (Велика Британія)
- 3. Матей Бенюш (Словаччина)
Спортивна гімнастика (чоловіки, командне багатоборство):
- 1. Японія
- 2. Китай
- 3. США
Плавання (жінки, 400 м, комплексний стиль):
- 1. Саммер Макінтош (Канада)
- 2. Кеті Граймс (США)
- 3. Емма Веянт (США)
Плавання (чоловіки, 200 м, вільний стиль):
- 1. Давід Попович (Румунія)
- 2. Меттью Річардс (Велика Британія)
- 3. Люк Гобсон (США)
Фехтування (жінки, шабля, особиста першість):
- 1. Манон Апіті-Брюне (Франція)
- 2. Сара Бальцер (Франція)
- 3. Ольга Харлан (Україна)
Фехтування (чоловіки, рапіра, особиста першість):
- 1. Чонг Калун (Гонконг)
- 2. Філіппо Маккі (Італія)
- 3. Нік Іткін (США)
Плавання (чоловіки, 100 м, спина):
- 1. Томас Чеккон (Італія)
- 2. Сюй Цзяюй (Китай)
- 3. Раян Мерфі (США)
Плавання (жінки, 100 м, брас):
- 1. Татьяна Сміт (ПАР)
- 2. Тан Цяньтін (Китай)
- 3. Мона Макшеррі (Ірландія)
Плавання (жінки, 200 м, вільний стиль):
- 1. Моллі О'Каллахан (Австралія)
- 2. Аріарн Тітмус (Австралія)
- 3. Сіобхан Бернардет (Гонконг)
Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.
Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.
Читайте також:
Зрівнялася з Клочковою: Харлан повторила рекорд України за виграними медалями на Олімпіадах
"Присвячую спортсменам, які не можуть сюди приїхати, бо їх вбила Росія": Харлан – про "бронзу" Олімпіади-2024
"Україно, це для тебе": Харлан не стримала сліз після завоювання "бронзи" Олімпіади-2024