Арест Дурова: российских чиновников обязали удалить все из Telegram

Российским чиновникам поступило распоряжение удалить служебные переписки в Telegram.

Это распоряжение, по данным источников РосСМИ, поступило сотрудникам ряда силовых ведомств, а также чиновникам администрации президента и правительства России.

Кроме того, такое указание было дано и высокопоставленным должностным лицам Минобороны РФ, а также некоторым крупным бизнесменам.

Однако часть опрошенных этим каналом чиновников рассказала, что им указания об удалении переписок не поступали. Со всем тем такие распоряжения от начальства они ожидают получить уже в ближайший понедельник или вторник. Это также сообщает этот канал.

Ранее, после задержания основателя Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту, ссылаясь на источник, близкий к следствию, французские СМИ сообщили, что французские спецслужбы будут добиваться доступа к перепискам в Telegram, связанных с преступными группировками, а также с санкционными компаниями и лицами .

Напомним, ранее сообщалось, что у российских чиновников и сотрудников госкомпаний начали забирать загранпаспорта, чтобы не допустить их выезда за границу.

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