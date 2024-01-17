Bradley добил БМП оккупантов – мощное видео с поля боя

Украинские военные показали мощные кадры с поля боя – Bradley добил российскую БМП в Донецкой области.

Видео показала 109-я бригада ТРО.

На кадрах – ближний бой с оккупантами на поле в районе Степного.

Напомним, по данным Генштаба, россияне несут потери возле Авдеевки, ВСУ расширяют плацдарм на Херсонском направлении.

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