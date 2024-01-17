Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Bradley добил БМП оккупантов – мощное видео с поля боя

Bradley добил БМП оккупантов – мощное видео с поля боя

Bradley добил российскую БМП в Донецкой области/ Фото: скриншот

Военные показали кадры работы Bradley.

Украинские военные показали мощные кадры с поля боя – Bradley добил российскую БМП в Донецкой области.

Видео показала 109-я бригада ТРО.

На кадрах – ближний бой с оккупантами на поле в районе Степного.

Напомним, по данным Генштаба, россияне несут потери возле Авдеевки, ВСУ расширяют плацдарм на Херсонском направлении.

Читайте также ведущие новости дня:

Bradley добил БМП оккупантов

Bradley добил БМП оккупантов

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация