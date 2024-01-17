Bradley добив БМП окупантів – потужне відео з поля бою

Українські військові показали потужні кадри з поля бою – Bradley добив російську БМП на Донеччині.

Відео показала 109-та бригада ТрО.

На кадрах – ближній бій з окупантами на полі в районі Степового.

Нагадаємо, за даними Генштабу, росіяни зазнають втрат біля Авдіївки, ЗСУ розширюють плацдарм на Херсонському напрямку.

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