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Bradley добив БМП окупантів – потужне відео з поля бою

Bradley добив БМП окупантів – потужне відео з поля бою

Bradley добив російську БМП на Донеччині/ Фото: скриншот

Військові показали кадри роботи Bradley.

Українські військові показали потужні кадри з поля бою – Bradley добив російську БМП на Донеччині.

Відео показала 109-та бригада ТрО. 

На кадрах – ближній бій з окупантами на полі в районі Степового.

Нагадаємо, за даними Генштабу, росіяни зазнають втрат біля Авдіївки, ЗСУ розширюють плацдарм на Херсонському напрямку.

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