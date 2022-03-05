Как самостоятельно лечить простуду в условиях войны: советы ЦОС

Если вы чувствуете, что начинается заболевание, начинайте лечение немедленно.
В условиях войны многие взрослые и дети вынуждены ночевать в убежищах, плохо спать и несбалансированно питаться. Такой ритм жизни ослабляет иммунную систему и делает нас благоприятными к ОРВИ, более простым языком – простуд.
О том, как помочь самостоятельно рассказали в ЦОС.
Если вы чувствуете, что начинается заболевание, то начинайте лечение немедленно. Для ОРВИ и COVID-19, особенно в первые дни, не требуется никаких препаратов. Обычно заболевание проходит самостоятельно в течение нескольких дней при соблюдении этих рекомендаций:
- Обильно пейте. По возможности не менее литр теплой жидкости.
Если повышается температура, озноб, ломота, головные боли, тогда используйте:
- ибупрофен: 400 мг для взрослых,
- парацетамол (панадол, порошки типа терафля, фармацитрон, хелпекс и другие).
Также можно использовать:
- нимесулид;
- нимесил;
- найз.
Если температура нормальная, но есть боль:
- дексалгин;
- кетанов;
- кетолок;
- диклофенак/диклоберл.
Один из этих препаратов входит в стандартный набор аптечки. Если у вас их нет, расспросите соседей.
Насморк, течет или забит нос.
Промывка солевым раствором или спреи для увлажнения:
- носоль;
- хьюмер;
- аквамарис и т.д.
Если нос забит и вам тяжело дышать помогут сосудосуживающие спреи:
- отрывин;
- називин;
- фармазолин.
Также «пробить» нос помогает физическая активность: поприседать, попрыгать, пройтись по лестнице туда-сюда.
Боль в горле или ухе:
Следуйте тем же рекомендациям, что и при температуре.
Также можно сосать любые пастилки или леденцы, даже просто конфеты подходят
Когда вы поправитесь?
В целом ОРВИ и COVID-19, особенно у привитых, пройдут сами через несколько дней. Даже при условии, что вы ничего не будете делать.
Если начинаете ощущать одышку, измерьте сатурацию – пульсоксиметр стоит иметь. Норма от 93%. Чтобы повысить сатурацию, лягте на живот и дышите спокойно и глубоко.
Часто паника может накладываться на заболевание, имитируя проблемы с дыханием.
Когда нужно обращаться к врачу?
Если лихорадки больше 3 суток и ее не удается преодолеть медикаментами. А также при появлении судорог, рвоты, головной боли, затрудненные дыхания, сильной боли в животе, ухе, горле, нарушении сознания, повторном повышении температуры тела после нескольких дней нормальной температуры.
О том, как помочь ребенку при ранении – в нашем материале.