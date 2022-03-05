В условиях войны многие взрослые и дети вынуждены ночевать в хранилищах / УНИАН

Как самостоятельно лечить простуду в условиях войны: советы ЦОС

Как самостоятельно лечить простуду в условиях войны: советы ЦОС

Если вы чувствуете, что начинается заболевание, начинайте лечение немедленно.

В условиях войны многие взрослые и дети вынуждены ночевать в убежищах, плохо спать и несбалансированно питаться. Такой ритм жизни ослабляет иммунную систему и делает нас благоприятными к ОРВИ, более простым языком – простуд.

О том, как помочь самостоятельно рассказали в ЦОС.

Если вы чувствуете, что начинается заболевание, то начинайте лечение немедленно. Для ОРВИ и COVID-19, особенно в первые дни, не требуется никаких препаратов. Обычно заболевание проходит самостоятельно в течение нескольких дней при соблюдении этих рекомендаций:

Обильно пейте. По возможности не менее литр теплой жидкости.

Если повышается температура, озноб, ломота, головные боли, тогда используйте:

ибупрофен: 400 мг для взрослых,

ибупрофен: 400 мг для взрослых, парацетамол (панадол, порошки типа терафля, фармацитрон, хелпекс и другие).

Также можно использовать:

нимесулид;

нимесулид; нимесил;

нимесил; найз.

Если температура нормальная, но есть боль:

дексалгин;

дексалгин; кетанов;

кетанов; кетолок;

кетолок; диклофенак/диклоберл.

Один из этих препаратов входит в стандартный набор аптечки. Если у вас их нет, расспросите соседей.

Насморк, течет или забит нос.

Промывка солевым раствором или спреи для увлажнения:

носоль;

носоль; хьюмер;

хьюмер; аквамарис и т.д.

Если нос забит и вам тяжело дышать помогут сосудосуживающие спреи:

отрывин;

отрывин; називин;

називин; фармазолин.

Также «пробить» нос помогает физическая активность: поприседать, попрыгать, пройтись по лестнице туда-сюда.

Боль в горле или ухе:

Следуйте тем же рекомендациям, что и при температуре.

Также можно сосать любые пастилки или леденцы, даже просто конфеты подходят

Когда вы поправитесь?

В целом ОРВИ и COVID-19, особенно у привитых, пройдут сами через несколько дней. Даже при условии, что вы ничего не будете делать.

Если начинаете ощущать одышку, измерьте сатурацию – пульсоксиметр стоит иметь. Норма от 93%. Чтобы повысить сатурацию, лягте на живот и дышите спокойно и глубоко.

Часто паника может накладываться на заболевание, имитируя проблемы с дыханием.

Когда нужно обращаться к врачу?

Если лихорадки больше 3 суток и ее не удается преодолеть медикаментами. А также при появлении судорог, рвоты, головной боли, затрудненные дыхания, сильной боли в животе, ухе, горле, нарушении сознания, повторном повышении температуры тела после нескольких дней нормальной температуры.

О том, как помочь ребенку при ранении – в нашем материале.