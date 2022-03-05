Ювелирный дом Cartier больше не работает в России

Ювелирный дом Cartier больше не работает в России

Ювелирный дом Cartier приостановил коммерческую деятельность в России.

"Cartier выражает глубокие соболезнования нашим коллегам, их семьям и друзьям, которых коснулась трагическая ситуация в Украине... Учитывая нынешнюю глобальную ситуацию, мы с сожалением остановили нашу работу в Украине 24 февраля и приостановили коммерческую деятельность в России 3 марта", - говорится в официальном заявлении компании.

Также известно, что Модный дом Chanel, у которого в России 17 бутиков, заявил, что "серьезная неопределенность и сложности в работе" вынудили его закрыть магазины, прекратить поставку товаров в Россию и приостановить интернет-торговлю.

Люксовая группа LVMH, известная по бренду Louis Vuitton закрывает магазины с 6 марта.

Напомним, ранее владелец люксовых брендов LVMH говорил, что окажет помощь Украине в размере 5 млн евро.