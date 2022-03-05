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Ювелирный дом Cartier больше не работает в России

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Ювелирный дом Cartier больше не работает в России

Cartier / Getty Images

Ювелирный дом Cartier приостановил коммерческую деятельность в России.

"Cartier выражает глубокие соболезнования нашим коллегам, их семьям и друзьям, которых коснулась трагическая ситуация в Украине... Учитывая нынешнюю глобальную ситуацию, мы с сожалением остановили нашу работу в Украине 24 февраля и приостановили коммерческую деятельность в России 3 марта", - говорится в официальном заявлении компании. 

Также известно, что Модный дом Chanel, у которого в России 17 бутиков, заявил, что "серьезная неопределенность и сложности в работе" вынудили его закрыть магазины, прекратить поставку товаров в Россию и приостановить интернет-торговлю.

Люксовая группа LVMH, известная по бренду Louis Vuitton закрывает магазины с 6 марта.

Напомним, ранее владелец люксовых брендов LVMH говорил, что окажет помощь Украине в размере 5 млн евро

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед. (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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