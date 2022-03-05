Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Ювелірний дім Cartier більше не працює в Росії

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ювелірний дім Cartier більше не працює в Росії

Cartier / Getty Images

Ювелірний дім Cartier призупинив комерційну діяльність в Росії.

"Cartier висловлює глибокі співчуття нашим колегам, їхнім сім'ям та друзям, яких торкнулася трагічна ситуація в Україні... З огляду на нинішню глобальну ситуацію ми з жалем зупинили нашу роботу в Україні 24 лютого і призупинили комерційну діяльність у Росії від 3 березня", — йдеться в офіційній заяві компанії.

Також відомо, що Модний дім Chanel, у якого в Росії 17 бутиків, заявив, що "серйозна невизначеність та складності в роботі" змусили його закрити магазини, припинити постачання товарів до Росії та призупинити інтернет-торгівлю.

Люксова група LVMH, відома за брендом Louis Vuitton, закриває магазини з 6 березня.

Нагадаємо, раніше власник люксових брендів LVMH заявив, що допоможе Україні сумою в розмірі 5 млн євро.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, з ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії було завдано таких втрат:

  • особового складу – близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217,
  • бойових броньованих машин – 900,
  • артилерійських систем – 90,
  • РСЗВ — 42,
  • кошти ППО – 11,
  • літаків – 30 од. (Інформація уточнюється),
  • вертольотів – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки — 374,
  • легкі швидкісні катери — 2,
  • цистерн з ПММ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як розпочиналася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація