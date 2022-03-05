Ювелірний дім Cartier більше не працює в Росії

Ювелірний дім Cartier більше не працює в Росії

Ювелірний дім Cartier призупинив комерційну діяльність в Росії.

"Cartier висловлює глибокі співчуття нашим колегам, їхнім сім'ям та друзям, яких торкнулася трагічна ситуація в Україні... З огляду на нинішню глобальну ситуацію ми з жалем зупинили нашу роботу в Україні 24 лютого і призупинили комерційну діяльність у Росії від 3 березня", — йдеться в офіційній заяві компанії.

Також відомо, що Модний дім Chanel, у якого в Росії 17 бутиків, заявив, що "серйозна невизначеність та складності в роботі" змусили його закрити магазини, припинити постачання товарів до Росії та призупинити інтернет-торгівлю.

Люксова група LVMH, відома за брендом Louis Vuitton, закриває магазини з 6 березня.

Нагадаємо, раніше власник люксових брендів LVMH заявив, що допоможе Україні сумою в розмірі 5 млн євро.