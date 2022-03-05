Андре Тан шьет одежду для ВСУ и теробороны

Украинский дизайнер шьет для украинских воинов.
Об этом Андре Тан рассказывает в своем Instagram и сториз. Ему помогают предприниматели и поставщики, предоставляющие ткань бесплатно.
"На сегодняшний день уже отшито и отправлено 500 теплых жилетов для нашей теробороны и ВСУ. И это только начало! Сейчас отшиваем теплые флисовые куртки, спальные мешки, нательное белье, термобелье! Верим, что вместе мы одолеем врага и одержим победу!
Спасибо всем, кто приобщается к помощи! Спасибо нашим производствам, поставщикам, рабочим фабрикам, всей нашей команде ANDRE TAN TEAM и каждому из вас! Вместе к победе!" – написал Тан.
Читайте также:
- "Не молчи": Катя Осадчая обратилась к Анне Седоковой
- Маша Ефросинина в новом обращении: "На нашей свободной украинской земле лежит 9 тысяч тел родных вам людей"
- Как помочь детям справиться со стрессом во время войны: советы психолога
- Канье Уэст удалил все публикации из Instagram и запостил флаг Украины
- Опра Уинфри восхитилась Зеленским и написала трогательную речь про Украину