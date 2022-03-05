Андре Тан шиє одяг для ЗСУ та тероборони

Український дизайнер шиє для українських воїнів.

Про це Андре Тан розповідає у своєму Instagram та сториз. Йому допомагають підприємці та постачальники, які надають тканину безкоштовно.

"На сьогодні вже відшито та відправлено 500 теплих жилетів для нашої тероборони та ЗСУ. І це лише початок! Наразі відшиваємо теплі флісові куртки, спальні мішки, натільну білизну, термобілизну! Віримо, що разом ми здолаємо ворога та здобудемо перемогу!

Дякуємо усім, хто долучається до допомоги! Дякуємо нашим виробництвам, постачальникам, робітникам фабрик, усій нашій команді ANDRE TAN TEAM та кожному з вас! Разом до перемоги!" – написав Тан.

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