Как помочь ребенку при ранении: советы врача

Как помочь ребенку при ранении: советы врача

Во время войны крайне важно знать, как помочь детям в случае ранения или травмы, если рядом нет медицинской помощи.

Если ребенок ранился – и при этом в ране обнаружилось постороннее тело, например, обломок стекла, – как должны действовать взрослые? Ответы дает врач-педиатр Евгений Комаровский.