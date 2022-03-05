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Как помочь ребенку при ранении: советы врача

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Как помочь ребенку при ранении: советы врача

Associated Press

Во время войны крайне важно знать, как помочь детям в случае ранения или травмы, если рядом нет медицинской помощи.

Если ребенок ранился – и при этом в ране обнаружилось постороннее тело, например, обломок стекла, – как должны действовать взрослые? Ответы дает врач-педиатр Евгений Комаровский.

  • Если посторонний предмет, вошедший в тело глубоко, его категорически нельзя извлекать из раны. Потому что это может спровоцировать сильное кровотечение. Вытаскивать можно только лежащие на поверхности. Если попытки извлечь инородное тело усиливает кровотечение и боль – нужно немедленно прекратить, пишет nashamama.com.
  • Нужно срочно обратиться за медицинской помощью. При таких ранах нельзя заниматься самолечением, даже если у вас, условно, бабушка или соседка – медсестра.
  • До прибытия врачебной помощи следует остановить кровотечение. Не трогая посторонний предмет, необходимо зажать рану выше нее.
  • Место ранения необходимо промыть и продезинфицировать, наложить давящую повязку, крест-накрест вокруг постороннего предмета.
  • Если вы не вызывали скорую или она приедет не скоро, если вы самостоятельно едете в больницу, нужно зафиксировать предмет в ране так, чтобы он не двигался. Для этого нужно обложить тканью и наложить еще одну повязку.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед. (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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