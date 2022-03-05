Як допомогти дитині при пораненні: поради лікаря

Як допомогти дитині при пораненні: поради лікаря

Під час війни дуже важливо знати, як допомогти дітям у разі поранення чи травми, якщо поряд немає медичної допомоги.

Якщо дитина поранилася – і при цьому в рані виявилося стороннє тіло, наприклад уламок скла, – як повинні діяти дорослі? Розповідає лікар-педіатр Євген Комаровський.