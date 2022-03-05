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Як допомогти дитині при пораненні: поради лікаря

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Як допомогти дитині при пораненні: поради лікаря

Associated Press

Під час війни дуже важливо знати, як допомогти дітям у разі поранення чи травми, якщо поряд немає медичної допомоги.

Якщо дитина поранилася – і при цьому в рані виявилося стороннє тіло, наприклад уламок скла, – як повинні діяти дорослі? Розповідає лікар-педіатр Євген Комаровський.

  • Якщо сторонній предмет, який увійшов у тіло глибоко, його категорично не можна витягувати з рани. Тому що це може спровокувати сильну кровотечу. Витягувати можна лише ті, що лежать на поверхні. Якщо спроби витягти стороннє тіло посилює кровотечу та біль – потрібно негайно припинити, пише nashamama.com.
  • Потрібно терміново звернутися за медичною допомогою. За таких ран не можна займатися самолікуванням, навіть якщо у вас, умовно, бабуся чи сусідка – медсестра.
  • До прибуття лікарської допомоги слід зупинити кровотечу. Не чіпаючи сторонній предмет, необхідно затиснути рану вище за неї.
  • Місце поранення необхідно промити і продезінфікувати, накласти пов'язку, що давить, хрест-навхрест навколо стороннього предмета.
  • Якщо ви не викликали швидку або вона приїде не скоро, якщо самостійно їдете в лікарню, потрібно зафіксувати предмет у рані так, щоб він не рухався. Для цього потрібно обкласти тканиною та накласти ще одну пов'язку.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, з ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії було завдано таких втрат:

  • особового складу – близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217,
  • бойових броньованих машин – 900,
  • артилерійських систем – 90,
  • РСЗВ — 42,
  • кошти ППО – 11,
  • літаків – 30 од. (Інформація уточнюється),
  • вертольотів – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки — 374,
  • легкі швидкісні катери — 2,
  • цистерн з ПММ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як розпочиналася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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