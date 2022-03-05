Ніч у Києві минула спокійно, триває накопичення запасів

Мешканці міста отримують електроенергію, воду та газ.

Ніч у Києві пройшла спокійно, ситуація у столиці знаходиться під контролем. Продовжується накопичення запасів, є світло, тепло, вода, працює зв’язок.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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"У нас закінчилася комендантська година, розпочинає свою роботу громадський транспорт, розпочинають роботу магазини та аптеки. Тому сьогодні можна купити всі товари першої необхідності", – наголосив Микола Поворозник.

Він зазначив, що мешканці міста отримують електроенергію, воду та газ. Зв’язок стійкий на всій території Києва. Працює гуманітарний штаб, продовжується накопичення продуктів та запасів першої необхідності.

Також він закликав допомагати тим, хто поряд.

"Запитайте тих, хто поруч. Можливо, хтось потребує допомоги, можливо комусь потрібні ліки, їжа. Телефонуйте на гарячі номери, які є на сайтах Київської міської влади, а також на сторінках гуманітарного штабу, щоб надати всебічну допомогу тому, хто її потребує", – сказав Микола Поворозник.

Він також звернувся до власників ветеринарних аптек та магазинів, щоб вони відновили продаж товарів першої необхідності для домашніх улюбленців.

Микола Поворозник нагадав, що на вихідних комендантська година у Києві буде такою ж, як була й сьогодні – з 20:00 до 7:00.

"Не відходьте далеко від дому, враховуючи те, що час від часу лунають сирени про повітряні напади й потрібно швидко спуститися в укриття", – наголосив перший заступник голови КМДА.

Як повідомлялось, російські окупанти постійно хочуть захопити передмістя Києва та взяти в кільце столицю. Серед гарячих точок нині і Васильків. У населеному пункті є аеродром, тож для росіян – це важливе місце і просто ключ до Києва. Проте, наші захисники міцно тримають оборону та постійно відкидають агресора.