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Генеральний штаб озвучив втрати ворога за 9 днів війни

Генеральний штаб озвучив втрати ворога за 9 днів війни

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Генеральний штаб озвучив втрати ворога за 9 днів війни

Фото з відкритих джерел

Так за даними штабу особового складу ворога знищено понад 10 000 осіб.

Загальні бойові втрати противника за всі дні війни озвучив Генеральний штаб ЗСУ.

Інформацію оприлюднили на сторінці в соціальній мережі. 

Так за даними штабу особового складу ворога знищено понад 10 000 осіб. А ще ворог втратив 269 танків, бойових броньованих машин  ‒ 945 од, артилерійських систем  – 105 од, РСЗВ - 50 од.

Окрім того було знищено 19 одиниць засобів ППО. Майже 80 повітряних суден -  літаків – 39 од (уточнюється), гелікоптерів– 40 од (інформація уточнюється);

Автомобільної техніки, яка вже не послужить ворогу, 409 од, а ще легкі швидкісні катери - 2 од, цистерн з ПММ - 60, і також БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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