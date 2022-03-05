Генеральний штаб озвучив втрати ворога за 9 днів війни

Так за даними штабу особового складу ворога знищено понад 10 000 осіб.

Загальні бойові втрати противника за всі дні війни озвучив Генеральний штаб ЗСУ.

Інформацію оприлюднили на сторінці в соціальній мережі.

Так за даними штабу особового складу ворога знищено понад 10 000 осіб. А ще ворог втратив 269 танків, бойових броньованих машин ‒ 945 од, артилерійських систем – 105 од, РСЗВ - 50 од.

Окрім того було знищено 19 одиниць засобів ППО. Майже 80 повітряних суден - літаків – 39 од (уточнюється), гелікоптерів– 40 од (інформація уточнюється);

Автомобільної техніки, яка вже не послужить ворогу, 409 од, а ще легкі швидкісні катери - 2 од, цистерн з ПММ - 60, і також БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.