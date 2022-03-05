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Что делать, если нашли взрывоопасный предмет – инструкция от спасателей

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Что делать, если нашли взрывоопасный предмет – инструкция от спасателей

ГСЧС в Хмельницкой области

ГСЧС предоставила пошаговую инструкцию.

Украинские спасатели рассказали, как вести себя, когда нашли взрывоопасный предмет.

Соответствующую инструкцию опубликовала пресс-служба ГСЧС Украины:

  1. ни в коем случае не прикасайтесь и не передвигайте подозрительный предмет руками;
  2. обозначьте палочкой, (одеждой, камнями и т.п.) место, где лежит предмет;
  3. предупредите о находке других лиц, которые рядом. Отойдите на безопасное расстояние не менее 100 метров.
  4. проинформируйте о находке единственные официальные каналы сообщений о подозрительных взрывоопасных предметах на экстернные номера 101 или 102;
  5. не пользуйтесь телефоном или другим средством радиосвязи вблизи подозрительного предмета;
  6. не пытайтесь разобрать подозрительный предмет;
  7. опасную находку можно встретить в самых неожиданных местах: полях, лесах, водоемах;
  8. обнаружить взрывной предмет также можно в огородах или развалинах;
  9. активизировать предмет может даже малейшее внешнее воздействие: удар или сотрясение;
  10. трение и нагрев также могут привести к взрыву.
© ГСЧС Украины
ГСЧС Украины

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