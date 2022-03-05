Что делать, если нашли взрывоопасный предмет – инструкция от спасателей

ГСЧС предоставила пошаговую инструкцию.
Украинские спасатели рассказали, как вести себя, когда нашли взрывоопасный предмет.
Соответствующую инструкцию опубликовала пресс-служба ГСЧС Украины:
- ни в коем случае не прикасайтесь и не передвигайте подозрительный предмет руками;
- обозначьте палочкой, (одеждой, камнями и т.п.) место, где лежит предмет;
- предупредите о находке других лиц, которые рядом. Отойдите на безопасное расстояние не менее 100 метров.
- проинформируйте о находке единственные официальные каналы сообщений о подозрительных взрывоопасных предметах на экстернные номера 101 или 102;
- не пользуйтесь телефоном или другим средством радиосвязи вблизи подозрительного предмета;
- не пытайтесь разобрать подозрительный предмет;
- опасную находку можно встретить в самых неожиданных местах: полях, лесах, водоемах;
- обнаружить взрывной предмет также можно в огородах или развалинах;
- активизировать предмет может даже малейшее внешнее воздействие: удар или сотрясение;
- трение и нагрев также могут привести к взрыву.
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