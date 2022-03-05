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Що робити, якщо знайшли вибухонебезпечний предмет - інструкція від рятувальників

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Що робити, якщо знайшли вибухонебезпечний предмет - інструкція від рятувальників

ДСНС у Хмельницькій області

ДСНС надала покрокову інструкцію.

Українські рятувальники розповіли, як поводити себе, коли знайшли вибухонебезпечний предмет.

Відповідну інструкцію опублікувала пресслужба ДСНС України:

  1. в жодному разі не торкайтеся та не пересовуйте підозрілий предмет руками;
  2. позначте паличею, (одягом, камінням, тощо) місце, де лежить предмет;
  3. попередьте про знахідку інших осіб, які поруч. Відійдіть на безпечну відстань не менше 100 метрів.
  4. поінформуйте про знахідку єдині офіційні канали повідомлень про підозрілі вибухонебезпечні предмети на екстернні номери 101 або 102;
  5. не користуйтесь телефоном чи іншим засобом радіозв'язку поблизу підозрілого предмета;
  6. не намагайтеся розібрати підозрілий предмет;
  7. на небезпечну знахідку можна натрапити у найнеочікуваніших місцях: полях, лісах, водоймах;
  8. знайти вибуховий предмет також можна у городах чи руїнах;
  9. активізувати предмет може навіть найменший зовнішній вплив: удар чи струс;
  10. тертя та нагрівання також можуть призвести до вибуху.
© ДСНС України
ДСНС України

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