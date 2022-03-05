Що робити, якщо знайшли вибухонебезпечний предмет - інструкція від рятувальників

ДСНС надала покрокову інструкцію.
Українські рятувальники розповіли, як поводити себе, коли знайшли вибухонебезпечний предмет.
Відповідну інструкцію опублікувала пресслужба ДСНС України:
- в жодному разі не торкайтеся та не пересовуйте підозрілий предмет руками;
- позначте паличею, (одягом, камінням, тощо) місце, де лежить предмет;
- попередьте про знахідку інших осіб, які поруч. Відійдіть на безпечну відстань не менше 100 метрів.
- поінформуйте про знахідку єдині офіційні канали повідомлень про підозрілі вибухонебезпечні предмети на екстернні номери 101 або 102;
- не користуйтесь телефоном чи іншим засобом радіозв'язку поблизу підозрілого предмета;
- не намагайтеся розібрати підозрілий предмет;
- на небезпечну знахідку можна натрапити у найнеочікуваніших місцях: полях, лісах, водоймах;
- знайти вибуховий предмет також можна у городах чи руїнах;
- активізувати предмет може навіть найменший зовнішній вплив: удар чи струс;
- тертя та нагрівання також можуть призвести до вибуху.
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