Що робити, якщо ви побачили диверсантів або ворожі ДРГ: інструкція СБУ

Що робити, якщо ви побачили диверсантів або ворожі ДРГ: інструкція СБУ

Українцям розповіли, як розпізнати ворога, що робити у випадку його виявлення і куди звертатися.

Служба безпеки України оприлюднила інструкцію про те, що робити, якщо ви побачили диверсантів або ворожі ДРГ.

"Будь ласка, ознайомтесь та повідомте всім своїм контактам чергові короткі інструкції. Вони вкрай важливі, щоб ворожі окупанти не могли переміщатися вглиб українських територій", - закликала українців СБУ на своїй сторінці у Facebook.

Спецслужба зазначає, що про підозрілих осіб необхідно повідомляти до:

офіційного чат-боту СБУ в Telegram тут .

. на номери телефону Тероборони ЗСУ у вашому регіоні або за номером 102.

Який вигляд мають підозрілі особи і що робити у разі їхнього виявлення читайте в інструкції:

Служба безпеки України

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як російські війська маскують свою техніку. ЗСУ оприлюднили перелік розпізнавальних знаків, які варто знати кожному.

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