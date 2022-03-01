Мексика відмовляється запроваджувати економічні санкції проти Росії

Президент країни хоче зберегти відносини з РФ.

Мексика не буде вводити жодних економічних санкцій проти Росії за вторгнення в Україну.

Про це у вівторок заявив президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор, також розкритикувавши те, що він назвав цензурою російських державних ЗМІ з боку соціальних мереж, пише Reuters.

"Ми не збираємося приймати будь-які економічні репресії, тому що ми хочемо мати хороші відносини з усіма урядами світу", – сказав Лопес на пресконференції.

Видання зазначає, що політична позиція Лопеса Обрадора контрастує з міжнародними санкціями, з якими стикається Росія за воєнні дії президента Володимира Путіна в Україні.

Санкції та глобальна фінансова ізоляція вже мають руйнівний вплив на російську економіку: рубль у вільному падінні та черги росіян біля банків.

Президент Мексики також не погодився, що російські ЗМІ піддаються цензурі.

Нагадаємо, президент Бразилії Жаїр Болсонару відмовився засудити вторгнення президента Росії Володимира Путіна в Україну, заявивши, що Бразилія залишиться нейтральною.

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