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Мексика відмовляється запроваджувати економічні санкції проти Росії

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Мексика відмовляється запроваджувати економічні санкції проти Росії

Associated Press

Президент країни хоче зберегти відносини з РФ.

Мексика не буде вводити жодних економічних санкцій проти Росії за вторгнення в Україну. 

Про це у вівторок заявив президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор, також розкритикувавши те, що він назвав цензурою російських державних ЗМІ з боку соціальних мереж, пише Reuters.

"Ми не збираємося приймати будь-які економічні репресії, тому що ми хочемо мати хороші відносини з усіма урядами світу", – сказав Лопес на пресконференції.

Видання зазначає, що політична позиція Лопеса Обрадора контрастує з міжнародними санкціями, з якими стикається Росія за воєнні дії президента Володимира Путіна в Україні.

Санкції та глобальна фінансова ізоляція вже мають руйнівний вплив на російську економіку: рубль у вільному падінні та черги росіян біля банків.

Президент Мексики також не погодився, що російські ЗМІ піддаються цензурі.

Нагадаємо, президент Бразилії Жаїр Болсонару відмовився засудити вторгнення президента Росії Володимира Путіна в Україну, заявивши, що Бразилія залишиться нейтральною.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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