Мексика отказывается вводить экономические санкции против России

Президент страны желает сохранить отношения с РФ.

Мексика не будет вводить никакие экономические санкции против России за вторжение в Украину.

Об этом во вторник заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, также раскритиковав, что он назвал цензурой российских государственных СМИ со стороны социальных сетей, пишет Reuters.

"Мы не собираемся принимать какие-либо экономические репрессии, потому что мы хотим иметь хорошие отношения со всеми правительствами мира", – сказал Лопес на пресс-конференции.

Издание отмечает, что политическая позиция Лопеса Обрадора контрастирует с международными санкциями, с которыми сталкивается Россия за военные действия президента Владимира Путина в Украине.

Санкции и глобальная финансовая изоляция уже оказывают разрушительное влияние на российскую экономику: рубль в свободном падении и очереди россиян у банков.

Президент Мексики также не согласился с тем, что российские СМИ подвергаются цензуре.

Напомним, президент Бразилии Жаир Болсонару отказался осудить вторжение президента России Владимира Путина в Украину, заявив, что Бразилия останется нейтральной.

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