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Мексика отказывается вводить экономические санкции против России

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Мексика отказывается вводить экономические санкции против России

Associated Press

Президент страны желает сохранить отношения с РФ.

Мексика не будет вводить никакие экономические санкции против России за вторжение в Украину.

Об этом во вторник заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, также раскритиковав, что он назвал цензурой российских государственных СМИ со стороны социальных сетей, пишет Reuters.

"Мы не собираемся принимать какие-либо экономические репрессии, потому что мы хотим иметь хорошие отношения со всеми правительствами мира", – сказал Лопес на пресс-конференции.

Издание отмечает, что политическая позиция Лопеса Обрадора контрастирует с международными санкциями, с которыми сталкивается Россия за военные действия президента Владимира Путина в Украине.

Санкции и глобальная финансовая изоляция уже оказывают разрушительное влияние на российскую экономику: рубль в свободном падении и очереди россиян у банков.

Президент Мексики также не согласился с тем, что российские СМИ подвергаются цензуре.

Напомним, президент Бразилии Жаир Болсонару отказался осудить вторжение президента России Владимира Путина в Украину, заявив, что Бразилия останется нейтральной.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

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