Таропрогноз на 1-6 марта 2022: что карты нам предвещают

Карты Таро подсказывают в критических ситуациях.

Карты Таро помогают находить ответы на вопросы во время испытаний. А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз на первую неделю марта 2022 от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Четверка кубков"

Эта карта, которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам Таро, свидетельствует о сомнениях, нерешительности, самоанализе и определенном эгоизме. Эта карта представляет стихию воды и отвечает за наши чувства, мечты и эмоции.

"Четверка кубков" рассказывает об определенных внутренних разочарованиях и разрыве, желании двигаться своим путем, неуверенности в себе, необходимости времени для того, чтобы исцелить душевные раны, отказ от старого и людей из прошлого, ощущение беззащитности и т.д., отсутствие инициативы, апатию и застой в жизни.

Сейчас вы очень далеко углубились в себя, так что даже настроили стен. Сейчас вы не хотите делиться с окружающими ни мыслями, ни чувствами. Это апофеоз для интровертов.

Однако это следует воспринимать нынешнюю ситуацию слишком близко к сердцу. Это лишь небольшой эмоциональный вызов, не стоит думать, что вас никто не любит и что вы никому не нужны. Следует шире открыть глаза и узнать, что дал вам это время внутреннего путешествия.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Четверка мечей"

Эта карта Таро также относится к младшим арканам, как и предыдущая карта. Правда, эта относится к масти мечей, которая "отвечает" за разум и интеллект. Пора отдохнуть. Подумайте, что поможет вам расслабиться, чтобы иметь силы для работы и движения по карьерной лестнице. Иногда какие-то новации лучше отложить до лучших времен. Смиритесь с тем, что на работе будет торможение, а возможно что-то придется "заморозить".

Берите паузу, жалейте себя, пока не наберетесь сил. А иногда просто ничего не делайте. Относитесь к себе мягко и с любовью, потому что истощенные вы все равно ничего не поделаете. Вам нужно восстановить свои ресурсы, в том числе моральные, чтобы двигаться дальше.

В жизни есть дни, которые нужно просто пережить, то ведите себя спокойно и ожидайте, что подарит вам тишина.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Паж пентаклей"

В течение следующей недели ситуацию по финансам и деньгам описывает карта Таро, которая называется "Паж пентаклей". Эта карта тоже относится к придворным картам или картам двора и представляет стихию пентаклей, которая "отвечает" за средства и финансы.

Она говорит, что пришло время стиснуть зубы, поставить перед собой достаточно реальные задачи и начать новый проект. Перед вами открывается новый горизонт возможностей, а ваша задача не упустить их из виду. Эта карта свидетельствует о том, что сейчас хороший период, чтобы решиться сменить профессию или начать что-нибудь кардинально новое для вас.

Также оглянитесь вокруг, возможно, рядом с вами человек, имеющий практический взгляд на жизнь. Она поможет вам с вашими новациями и начинаниями.

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Сейчас время для того, чтобы попробовать себя. Вы должны убедиться, что можете продвинуться дальше. Тщательно планируйте дела и добивайтесь результата. Не откладывайте завтра то, что можно сделать именно сегодня. Однако, будьте осторожны и помните не только о своих интересах.

Попытайтесь радоваться новой возможности и шансам, которые предлагает вам жизнь. Будьте открыты для ценного опыта.