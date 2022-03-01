В Херсоне увеличили срок комендантского часа

Комендантский час стал длиннее на два часа.

В Херсоне, страдающем от обстрелов российской армии, изменили срок комендантского часа.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

С 1 марта срок комендантского часа на территории Херсонской территориальной громады меняется.

Он будет начинаться в 20:00 и продлится до 06:00.

К слову, впервые комендантский час в городе был введен 25 февраля. Действовал он с 22:00 до 06:00.