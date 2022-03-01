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Самые горячие точки в Украине: Херсон, северо-запад от Киева, Харьков

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Самые горячие точки в Украине: Херсон, северо-запад от Киева, Харьков

Associated Press

В направлении столицы украинские войска наносят мощные артиллерийские удары по врагу.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что сейчас самыми горячими точками в Украине являются Херсон и северо-запад от Киева. Также жарко в Харькове.

Об этом он сказал в эфире совместного марафона украинских телеканалов.

"Сейчас наиболее горячая точка – это Херсон. Там идут уличные бои, подразделения Вооруженных сил, территориальной обороны – с российскими оккупантами. Вторая точка – северо-западное направление от Киева, где враг пытается сгруппироваться и перегруппироваться, и мы наносим мощные артиллерийские удары по нему. Харьков, конечно, является горячей точкой", – рассказал Арестович.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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