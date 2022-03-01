Самые горячие точки в Украине: Херсон, северо-запад от Киева, Харьков

В направлении столицы украинские войска наносят мощные артиллерийские удары по врагу.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что сейчас самыми горячими точками в Украине являются Херсон и северо-запад от Киева. Также жарко в Харькове.

Об этом он сказал в эфире совместного марафона украинских телеканалов.

"Сейчас наиболее горячая точка – это Херсон. Там идут уличные бои, подразделения Вооруженных сил, территориальной обороны – с российскими оккупантами. Вторая точка – северо-западное направление от Киева, где враг пытается сгруппироваться и перегруппироваться, и мы наносим мощные артиллерийские удары по нему. Харьков, конечно, является горячей точкой", – рассказал Арестович.