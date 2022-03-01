У Херсоні збільшили термін комендантської години

Комендантська година стала довшою на дві години.

У Херсоні, який потерпає від обстрілів російської армії, змінили термін комендантської години.

Про це повідомила преслужба міської ради.

Зазначається, що від 1 березня термін комендантської години на території Херсонської територіальної громади змінюється.

Вона буде розпочинатися о 20:00 і триватиме до 06:00.

До слова, вперше комендантську годину в місті запровадили 25 лютого. Діяла вона від 22:00 до 06:00.