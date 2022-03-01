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В Херсоне российский БТР расстрелял автоцистерну спасателей

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В Херсоне российский БТР расстрелял автоцистерну спасателей

facebook.com/MNS.GOV.UA

Спасатели не пострадали.

Сегодня, 1 марта в 15:24, во время следования на тушение пожара в здании ТРЦ «Фабрика» в Херсоне, российский БТР начал стрелять по автоцистерне спасателей 2-й пожарно-спасательной части города.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Шесть спасателей, находившихся в пожарной машине, вынуждены были оставить атакованное авто и нашли укрытие почти в километре от места атаки в больнице.

"Не жалейте их, не пускайте слезу, когда видите как очередной пленник "освободитель" просит маму забрать его домой, потому что он не знал, куда он шел. Они нас не жалеют! Ни наших детей, ни женщин, ни родителей", — говорится в сообщения ГСЧС.

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По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

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