В Херсоне российский БТР расстрелял автоцистерну спасателей

Спасатели не пострадали.

Сегодня, 1 марта в 15:24, во время следования на тушение пожара в здании ТРЦ «Фабрика» в Херсоне, российский БТР начал стрелять по автоцистерне спасателей 2-й пожарно-спасательной части города.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Шесть спасателей, находившихся в пожарной машине, вынуждены были оставить атакованное авто и нашли укрытие почти в километре от места атаки в больнице.

"Не жалейте их, не пускайте слезу, когда видите как очередной пленник "освободитель" просит маму забрать его домой, потому что он не знал, куда он шел. Они нас не жалеют! Ни наших детей, ни женщин, ни родителей", — говорится в сообщения ГСЧС.

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