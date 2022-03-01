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У Херсоні російський БТР розстріляв автоцистерну рятувальників

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У Херсоні російський БТР розстріляв автоцистерну рятувальників

facebook.com/MNS.GOV.UA

Рятувальники не постраждали.

Сьогодні, 1 березня о 15:24, під час слідування на гасіння пожежі в будівлі ТРЦ «Фабрика» у Херсоні, російський  БТР почав стріляти по автоцистерні рятувальників 2-ї пожежно-рятувальна частини міста. 

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Шестеро рятувальників, які були в пожежній машині, вимушені були залишити атаковане авто і знайшли укриття майже за кілометр від місця атаки у лікарні. 

"Не жалійте їх, не пускайте сльозу, коли бачите як черговий полонений "визволитель" просить маму забрати його додому, бо він не знав, куди він йшов. Вони нас не жаліють! Ні наших дітей, ні жінок, ні батьків", - йдеться у дописі ДСНС.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

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