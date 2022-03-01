У Херсоні російський БТР розстріляв автоцистерну рятувальників

Рятувальники не постраждали.

Сьогодні, 1 березня о 15:24, під час слідування на гасіння пожежі в будівлі ТРЦ «Фабрика» у Херсоні, російський БТР почав стріляти по автоцистерні рятувальників 2-ї пожежно-рятувальна частини міста.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Шестеро рятувальників, які були в пожежній машині, вимушені були залишити атаковане авто і знайшли укриття майже за кілометр від місця атаки у лікарні.

"Не жалійте їх, не пускайте сльозу, коли бачите як черговий полонений "визволитель" просить маму забрати його додому, бо він не знав, куди він йшов. Вони нас не жаліють! Ні наших дітей, ні жінок, ні батьків", - йдеться у дописі ДСНС.

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