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Увага! В Києві та Херсоні окупанти залишають після себе міни-пастки

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Увага! В Києві та Херсоні окупанти залишають після себе міни-пастки

Окупанти почали залишати після себе міни-пастки з розтяжками в Києві та Херсоні: що робити?

Роблять це поблизу об'єктів цивільної інфраструктури. Тому громадян просять бути вкрай обережними.

Про це повідомляють в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

Поки що встановленні окупаційними військами мін-пасток з розтяжками було зафіксовано в Києві та Херсоні. Українців просять бути обережними під час пересування містами, де проходили бої. Окупанти підступні і вони не гребують жодними способами, щоб завдати шкоди цивільному населенню України.

Знайшли підозрілий об'єкт: що робити?

Інструкція доволі проста:

  1. Не чіпайте об'єкт.
  2. Відразу повідомте про підозрілий предмет поліції (102) або підрозділу ДСНС (101).
  3. Намагайтеся попереджати перехожих про можливу небезпеку.
  4. Відійдіть від об'єкту подалі.
  5. Не використовуйте поблизу предмета мобільний телефон.
  6. Дочекайтеся спеціалістів, щоб вказати їм місце знаходження підозрілого об'єкта.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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