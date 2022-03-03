Окупанти почали залишати після себе міни-пастки з розтяжками в Києві та Херсоні: що робити?

Увага! В Києві та Херсоні окупанти залишають після себе міни-пастки

Увага! В Києві та Херсоні окупанти залишають після себе міни-пастки

Роблять це поблизу об'єктів цивільної інфраструктури. Тому громадян просять бути вкрай обережними.

Про це повідомляють в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

Поки що встановленні окупаційними військами мін-пасток з розтяжками було зафіксовано в Києві та Херсоні. Українців просять бути обережними під час пересування містами, де проходили бої. Окупанти підступні і вони не гребують жодними способами, щоб завдати шкоди цивільному населенню України.

Знайшли підозрілий об'єкт: що робити?

Інструкція доволі проста: