Оккупанты вечером обстреляли Харьков

В городе и области объявлена воздушная тревога.

Российские захватчики, вечером, 22 апреля, обстреляли город Харьков.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Харьков под обстрелом", — говорится в сообщении городского головы.

В Харькове и области объявлена воздушная тревога. Местные жители сообщают о звуках взрывов в городе.

Также информацию об обстреле Харькова подтвердил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналов тревоги. Оставайтесь в укрытиях!" – говорится в сообщении.

Позже он сообщил, что оккупанты обстреливают город системами С-300.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение суток противник нанес три ракетных, 24 авиационных удара и произвел около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Также мы ранее информировали, что в ночь на субботу, 22 апреля, около 01:35 российская оккупационная армия сбросила управляемую авиабомбу на приграничье Черниговской области.

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