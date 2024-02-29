Отвели в "чистое поле": Бутусов раскритиковал отход из Авдеевки

Бутусов утверждает, что никаких тыловых позиций по Авдеевке построено не было, а окопы роют уже во время боев, под огнем противника.

Журналист Юрий Бутусов утверждает, что из-под Авдеевки украинских военных отвели не на подготовленные позиции, а "в чистое поле".

Об этом написал Бутусов в Telegram.

По его мнению, этот вопрос нужно рассматривать на Ставке. Бутусов считает, что оборона Авдеевки могла быть более успешной, если бы там были построены более серьезные линии обороны.

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"Люди отведены – то, что я видел своими глазами – просто в открытое поле. Как будто и не было никаких наших 10 лет в Авдеевке. Как будто никаких не было штурмов. Это уже третий штурм Авдеевки, когда враг нас захватил. Он шел от 10 октября 2023 года. К сожалению, за все это время, за все эти годы, штурмы никаких тыловых позиций по Авдеевке построено не было. Никаких инженерных работ не проведено", — говорит журналист.

Он утверждает, что минирование на новых позициях наши воины делают сами. Мины "внакид" ставятся самими подразделениями уже во время боев. А окопы роют уже во время боев, под огнем противника.

"Де-юре ответственность за это несет руководство ОТУ — оперативно-тактической группировки. Но де-факто она не имела для этого ресурсов. Это должно решаться на уровне Ставки и Верховного главнокомандующего. Потому что у нас в ОСУВ и ОТУ стратегических резервов готовых во время таких активных боев нет. Это кто-то должен был запланировать", – подытожил Юрий Бутусов.

Напомним, украинские военные в ночь на субботу, 17 февраля, покинули свои позиции и вышли из Авдеевки.

Аналитики DeepState информировали, что после ухода украинских войск на позиции "Зенит" в Авдеевке остались пятеро раненых и еще один боец. Впоследствии сообщалось, что защитников расстреляли российские оккупанты, захватив позицию.

27 февраля стало известно, что ВСУ пришлось отойти еще из двух сел на Авдеевском направлении. Речь идет о населенных пунктах Северное и Степовое. За день до этого Силы обороны отошли от Ласточкиного.

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