Авдеевское направление следует держать на уровне с Бахмутским – Тимочко

После выхода ВСУ из Авдеевки враг пытался перехватить инициативу. Россияне рассчитывали на то, что наши силы будут отступать хаотично, возникнут проблемы и будет потеряна связь между подразделениями на местах.

Об этом сказал военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, россияне пытались прорвать линию обороны в сторону Угледара. Сейчас продолжаются очень серьезные бои.

"Позиции на этом направлении к полной стабилизации так и будут переходить из рук в руки", – заметил Тимочко.

Он уверяет: на каком-то тактическом уровне будут наши успехи, но и российская армия будет получать определенные временные результаты до того момента, пока они уже не смогут инерционно двигаться.

"А мы со своей стороны, когда уже будет стабилизирована работа на этом направлении, когда будет определена задача, будет понятно сколько еще нужно резервов, дополнительных сил и средств, чтобы выровнять эту ситуацию потому, что Авдеевское направление следует держать на уровне с Бахмутским", – подчеркнул Тимочко.

Напомним, захват Авдеевки – начало новой наступательной кампании российских кафиров. Именно поэтому ВСУ необходимо пополнение вооружением и людьми.

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