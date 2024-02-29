Еще два мультимиллионера отказались от российского гражданства

Андрей Баронов и Ратмир Тимашев стали восьмым и девятым бизнесменами, разорвавшими связи с Россией после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Андрей Баронов и Ратмир Тимашев отказались от российского гражданства. Оба бизнесмена прошли процедуру выхода в дипломатическом представительстве РФ на Кипре, гражданами которого они являются.

Об этом в четверг, 29 февраля, сообщило издание Forbes.

По данным издания, оба бизнесмена давно уехали из России. Андрей Баронов живет в Швейцарии, а Ратмир Тимашев – в США. Баронов и Тимашев входили в топ-200 самых богатых россиян по версии Forbes с 2017 по 2021 год. Свой капитал, который журнал оценивал в 770 и 680 млн долларов соответственно, бизнесмены получили от продажи компании Veeam Software американскому венчурному фонду Insight Partners.

Также сообщается, что Андрей Баронов объявил о пожертвовании нескольких миллионов гуманитарным организациям, оказывающим помощь ВПЛ на территории Украины.

Кроме Баронова и Тимашева с начала полномасштабного вторжения России в Украину от российского гражданства отказались еще семь бизнесменов из списка Forbes:

Рубен Варданян ("Тройка Диалог"); Тимур Турлов (Freedom); Юрий Мильнер (DST Global); Николай Сторонский (Revolut); Игорь Макаров (бывший владелец компании "Итера"); Олег Тиньков (основатель Tinkoff Group); Василий Анисимов (бывший бизнес-партнер Алишера Усманова).

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