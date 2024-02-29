Ще два мультимільйонери відмовилися від російського громадянства

Андрій Баронов та Ратмір Тимашев стали восьмим і дев'ятим бізнесменами, що розірвали зв'язки з Росією після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Андрій Баронов та Ратмір Тимашев відмовилися від російського громадянства. Обидва бізнесмени пройшли процедуру виходу в дипломатичному представництві РФ на Кіпрі, громадянами якого вони є.

Про це у четвер, 29 лютого, повідомило видання Forbes.

За даними видання, обидва бізнесмени давно виїхали з Росії. Андрій Баронов живе у Швейцарії, а Ратмір Тімашев – у США. Баронов і Тимашев входили до топ-200 найбагатших росіян за версією Forbes з 2017 до 2021 року. Свій капітал, який журнал оцінює у 770 і 680 млн доларів відповідно, бізнесмени отримали від продажу компанії Veeam Software американському венчурному фонду Insight Partners.

Також повідомляється, що Андрій Баронов оголосив про пожертву декількох мільйонів гуманітарним організаціям, які надають допомогу ВПО на території України.

Крім Баронова та Тимашева з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну від російського громадянства відмовилися ще семеро бізнесменів зі списку Forbes:

Рубен Варданян ("Трійка Діалог"); Тимур Турлов (Freedom); Юрій Мільнер (DST Global); Микола Сторонський (Revolut); Ігор Макаров (колишній власник компанії "Ітера"); Олег Тіньков (засновник Tinkoff Group); Василь Анісімов (колишній бізнес-партнер Алішера Усманова).

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