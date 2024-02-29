Відвели у "чисте поле": Бутусов розкритикував відхід з Авдіївки

Бутусов стверджує, що ніяких тилових позицій за Авдіївкою побудовано не було, а окопи копають вже під час боїв, під вогнем противника.

Журналіст Юрій Бутусов стверджує, що з-під Авдіївки українських військових відвели не на підготовлені позиції, а "в чисте поле".

Про це Бутусов написав у Telegram.

На його думку, це питання треба було розглядати на Ставці. Бутусов вважає, що оборона Авдіївки могла би бути більш успішною, якби там були побудовані більш серйозні лінії оборони.

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"Люди відведені - те, що я бачив на власні очі - просто у відкрите поле. Як ніби і не було ніяких наших 10 років в Авдіївці. Як ніби ніяких не було штурмів. Це вже третій штурм Авдіївки, коли ворог нас захопив. Він ішов від 10 жовтня 2023 року. На жаль, за весь цей час, за всі ці роки, штурми ніяких тилових позицій за Авдіївкою побудовано не було. Ніяких інженерних робіт не проведено", – каже журналіст.

Він стверджує, що мінування на нових позиціях наші воїни роблять самі. Міни "внакид" ставляться самими підрозділами вже під час боїв. А окопи копають вже під час боїв, під вогнем противника.

"Де-юре відповідальність за це несе керівництво ОТУ - оперативно-тактичного угрупування. Але де-факто воно не мало для цього ресурсів. Це мало вирішуватися на рівні Ставки і Верховного головнокомандувача. Тому що у нас у ОСУВ і ОТУ стратегічних резервів готових під час таких активних боїв нема. Це хтось мав запланувати", – підсумував Юрій Бутусов.

Нагадаємо, українські військові в ніч проти суботи, 17 лютого, залишили свої позиції та вийшли з Авдіївки.

Аналітики DeepState інформували, що після відходу українських військ, на позиції "Зеніт" в Авдіївці залишились п’ятеро поранених та ще один боєць. Згодом повідомлялося, що захисників розстріляли російські окупанти, захопивши позицію.

27 лютого стало відомо, що ЗСУ довелося відійти ще з двох сіл на Авдіївському напрямку. Йдеться про населені пункти Сєверне і Степове. За день до цього Сили оборони відійшли від Ласточкиного.

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