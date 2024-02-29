Топові омолоджувальні стрижки на коротке волосся для жінок за 50

Ці стрижки зроблять будь-яку жінку іконою стилю. Майстри-перукарі рекомендують такі зачіски для короткого волосся усім представницям прекрасної статі, які хочуть омолодитися і надати своєму образу грайливості. Розповідаємо, які стрижки кардинально оновлюють образ і стануть найкращим вибором для будь-якої жінки за 50.

Які трендові омолоджувальні стрижки на коротке волосся для жінок за 50

Топові омолоджуючі стрижки на коротке волосся / Фото: pixabay.com

Боб з крутими кінцями. Такий варіант бобу підійде для сміливих і цілеспрямованих жінок, які не бояться кардинально змінити свій образ. Зачіска надає потрібного об’єму тонкому волоссю, створює молодіжний стильний образ. За рахунок кінчиків локонів, що виступають вперед, стрижка додає динаміки загальному аутфіту. Тому це ідеальний вибір для всіх жінок за 50, які хочуть зробити свій образ легким і досконалим.

Топові омолоджуючі стрижки на коротке волосся / Фото: pixabay.com

Піксі з об'ємом на маківці. Це класичний варіант піксі, який надає візуального об’єму і робить волосся більш густим. А короткий та енергійний стиль зачіски увиразнює природню красу, підкреслюючи витонченість вилиць. Така стрижка абсолютно не потребує укладання, волосся достатньо легенько збити руками, щоб надати йому правильної форми.

Топові омолоджуючі стрижки на коротке волосся / Фото: pixabay.com

Піксі з м'якими бічними частинами. Це оновлений варіант стрижки, який увійшов до списку омолоджувальних. М’які переходи шарів надають локонам об’єму, роблять їх густими й живими. Така стрижка гарно відростає, не потребує укладання і підходить для волосся будь-якої структури.

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