Польша не отказывается от приема украинцев – посол Украины

Дещица сообщил, что оба государства пытаются убедить ЕС выделить Польше дополнительные фонды в поддержку украинцев.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица рассказал, что это государство не отказывается от приема украинцев и декларирует готовность им помогать.

Об этом дипломат рассказал агентству "Интерфакс-Украина":

Заметим, накануне премьер-министр Чехии сообщил, что страна уже не может принимать новых беженцев из Украины.

"Польша не отказывается от приема украинцев и декларирует готовность им помогать. Конечно, этот энтузиазм и поддержка будут в значительной степени зависеть от финансовых ресурсов. Мы совместно с поляками хотим убедить ЕС выделить Польше дополнительные фонды в поддержку украинцев в Польше. Понятно, что Польша сейчас имеет самый большой вызов, что касается приема украинских граждан", – рассказал украинский посол.

Он также рассказал, что увеличение количества украинских граждан в Польше будет зависеть от ведения боевых действий и дальнейшего продления войны.

"Если это будет, тем более если Россия начнет обстреливать города Западной Украины, то люди начнут бежать дальше в Польшу и в другие страны Запада", — сказал Дещица.

Он сослался на данные польской пограничной службы и сообщил, что украинско-польскую границу с начала войны пересекли около 2 млн. украинцев.

Напомним, с 28 марта в Польше отменяют обязательное ношение масок и прохождение карантина для людей, приехавших из-за границы.