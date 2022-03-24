Польща не відмовляється від приймання українців – посол України

Дещиця повідомив, що обидві держави намагаються переконати ЄС виділити Польщі додаткові фонди на підтримку українців.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця розповів, що ця держава не відмовляється від приймання українців і декларує готовність далі їм допомагати.

Про це дипломат розповів агентству "Інтерфакс-Україна":

Зауважимо, напередодні прем'єр-міністр Чехії повідомив, що країна вже не може приймати нових біженців з України.

"Польща не відмовляється від приймання українців і декларує готовність далі їм допомагати. Звичайно, цей ентузіазм і підтримка будуть значною мірою залежати від фінансових ресурсів. Ми спільно з поляками хочемо переконати ЄС виділити Польщі додаткові фонди на підтримку українців у Польщі. Зрозуміло, що Польща зараз має найбільший виклик, що стосується прийому українських громадян", – розповів український посол.

Він також розповів, що збільшення кількості українських громадян у Польщі залежатиме від ведення бойових дій і подальшого продовження війни.

"Якщо це буде, тим паче, якщо Росія почне обстрілювати міста Західної України, то люди почнуть тікати далі до Польщі та до інших країн Заходу", – сказав Дещиця.

Він послався на дані польської прикордонної служби та повідомив, що українсько-польський кордон від початку війни перетнули близько 2 млн українців.

Нагадаємо, від 28 березня в Польщі скасовують обов’язкове носіння масок та проходження карантину для людей, які приїхали з-за кордону.